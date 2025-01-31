Общество

Инвесторам предлагают открыть гостиницу в бывших «Иркутских казармах» в Пскове

Локацию на Октябрьском проспекте, дом 54 в Пскове можно использовать для открытия ресторана или гостиничного комплекса. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области, бизнес можно создать в бывших «Иркутских казармах» - объекте культурного наследия регионального значения.

Изображение здесь и далее: Фонд инвестиционного развития Псковской области

Участок площадью 0,97 га находится в частной собственности и имеет кадастровый номер 60:27:0020107:45. Также предлагаются помещения с кадастровыми номерами 60:27:0020107:294 и 60:27:0020107:248.

Инфраструктура площадки включает все необходимые коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, канализацию и отопление подключены к муниципальным сетям. Это обеспечит быструю реализацию проекта без дополнительных затрат на создание инженерных сетей.

Как сообщили в фонде, одним из ключевых преимуществ данной инвестиционной площадки является её расположение вблизи основных транспортных узлов и центра города Пскова. Это создаст комфортные условия для будущих клиентов и обеспечит высокий интерес со стороны туристов и местных жителей.

Кроме того, инвесторы могут воспользоваться программой льготного кредитования проектов по восстановлению объектов культурного наследия с льготной процентной ставкой 17%, что существенно сократит финансовые затраты.

Подробнее можно узнать в разделе «Проекты» на инвестиционном портале Псковской области.