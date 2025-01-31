Общество

В псковском исправительном центре №1 обсудили сотрудничество с «Другим форматом»

В исправительном центре №1 прошло мероприятие, направленное на информирование осужденных к принудительным работам о возможностях, предоставляемых центром социальной адаптации «Другой формат», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В рамках встречи представители центра и начальник ИЦ-1 обсудили возможные пути сотрудничества и взаимодействия в контексте реализации положений федерального закона «О пробации в Российской Федерации» в части постпенитенциарной пробации.

В ходе визита сотрудники «Другого формата» представили свою миссию и ключевые направления деятельности. Они отметили, что основной задачей центра является поддержка людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, чтобы помочь им вернуться к полноценной жизни и адаптироваться в обществе.

Особое внимание было уделено недавно открытому в Пскове центру пробации на базе ЦСА «Другой формат», который начал свою работу с 1 января 2025 года. Центр будет оказывать помощь освобожденным от отбывания наказания гражданам в поиске временного жилья, а также содействовать в решении вопросов трудоустройства и бытового обустройства. В сотрудничестве с управлением исполнения наказаний регионального УФСИН планируется предоставление психологической, медицинской и духовной помощи, а также помощь в восстановлении документов.

Как сообщили в УФСИН, встреча показала, что обе стороны настроены на продуктивное сотрудничество и готовы объединять усилия для достижения общей цели — обеспечения эффективной адаптации лиц, освобожденных из ИЦ-1, к жизни после окончания срока заключения.