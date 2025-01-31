Общество

Собака не смогла попасть в Нидерланды через госграницу в Псковской области

Домашний питомец из Ленинградской области не смог попасть в Нидерланды через госграницу в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе документарного контроля специалистом ведомства было установлено, что у перевозимого животного отсутствовало исследование на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выдан акт о возврате груза.