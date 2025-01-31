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Как поцелуи влияют на человеческий организм, рассказал врач

Поцелуи — это не просто проявление любви и нежности. Без поцелуев человеческий организм может в некотором смысле страдать. Об этом рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

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По оценке доктора, поцелуи оказывают положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека. Например, поцелуи вызывают выработку гормона счастья — эндорфина. Это помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса.

«Во время поцелуев происходит обмен слюной, что способствует укреплению иммунитета. Слюна содержит антитела, которые помогают бороться с инфекциями. Кроме того, поцелуи повышают частоту сердечных сокращений, что улучшает кровообращение и работу сердца. Давно известно, что выброс эндорфинов во время поцелуя может даже оказать обезболивающее действие», — объясняет эксперт.

Кроме того, поцелуи способствуют выработке окситоцина — гормона привязанности. Это укрепляет отношения между партнерами и создает чувство близости. Как отметила врач-терапевт, если человек часто целуется, то это активизирует работу мозга и, как следствие, это способствует улучшению памяти и концентрации внимания, пишет RuNews24.ru.

«Однако стоит помнить, что поцелуи могут быть опасными в период эпидемий гриппа и ОРВИ, так как они способствуют распространению инфекции», — напомнила врач Леонтьева.