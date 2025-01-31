Общество

На капремонт отделения псковской поликлиники готовы выделить 7 млн рублей

На капитальный ремонт отделения Псковской городской поликлиники на улице Коммунальной, 23 могут выделить до 7 000 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы госзакупок.

В числе работ запланировали ремонт входного крыльца, пандуса и козырька, замену окон, дверных проемов. Также планируется ремонт полов и плинтусов. Произведут ремонт потолков, установку нового освещения.

Исполнителя определят 11 февраля. Ремонтные работы должны закончить до 22 августа 2025 года.