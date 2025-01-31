Общество

Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы

Автопробеги по местам воинской славы, уроки мужества, чествование ветеранов, турниры и спортивные соревнования памяти Героев Отечества пройдут в Псковской области в год 80-летия Победы, сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«В год 80-летия Победы у нас запланировано большое количество мероприятий. Среди них памятные акции, автопробеги по местам воинской славы, уроки мужества, чествование ветеранов, турниры и спортивные соревнования памяти Героев Отечества. Будем работать и над приведением в порядок воинских захоронений Псковской области. Мы всегда стараемся уделять большое внимание нашим ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше. Не оставим без внимания и ветеранов СВО и их семьи. 2025 год стал для нашей страны особенным — президент объявил его Годом защитника Отечества. Это решение подчёркивает: память о героях прошлого и забота о героях настоящего — наш священный долг. Партия «Единая Россия», депутаты всех уровней и вся страна будут уделять ещё больше внимания тем, кто сегодня защищает национальные интересы России в зоне специальной военной операции, и их семьям. Мы обязаны обеспечить нашим бойцам надёжный тыл, а их близким — поддержку, достойную их подвига», – сказал Александр Козловский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в регионально отделении «Единой России», в числе мероприятий партии в годовщину Великой Победы – акции по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, Героев СВО, всероссийский конкурс школьных музеев, благоустройство мемориалов и памятных мест.

25 апреля по всей стране и в 80 странах мира «Единая Россия» проведёт международную акцию «Диктант Победы». Минобрнауки организует площадки международной акции «Единой России» «Диктант Победы» во всех университетах страны и их зарубежных филиалах. Впервые к написанию текста подключится Фонд «Защитники Отечества» – площадками для проведения станут региональные филиалы.

Напомним, 26 апреля 2024 года «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Исторический тест написали на более чем 28 тысячах площадок в России и 61 стране мира. Вопросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали – она доступна на английском и китайском языках.

Кроме того, партия в этом году окажет содействие в создании в регионах муралов, посвящённых Героям Великой Отечественной войны и СВО. Сейчас они появляются на фасадах отремонтированных по программе капремонта школ, детсадов и колледжей. Также пройдет ряд других памятных мероприятий по всей стране.