Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы

Автопробеги по местам воинской славы, уроки мужества, чествование ветеранов, турниры и спортивные соревнования памяти Героев Отечества пройдут в Псковской области в год 80-летия Победы, сообщил Псковской Ленте Новостей депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в регионально отделении «Единой России», в числе мероприятий партии в годовщину Великой Победы – акции по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, Героев СВО, всероссийский конкурс школьных музеев, благоустройство мемориалов и памятных мест.
25 апреля по всей стране и в 80 странах мира «Единая Россия» проведёт международную акцию «Диктант Победы». Минобрнауки организует площадки международной акции «Единой России» «Диктант Победы» во всех университетах страны и их зарубежных филиалах. Впервые к написанию текста подключится Фонд «Защитники Отечества» – площадками для проведения станут региональные филиалы.
Напомним, 26 апреля 2024 года «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Исторический тест написали на более чем 28 тысячах площадок в России и 61 стране мира. Вопросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали – она доступна на английском и китайском языках.
Кроме того, партия в этом году окажет содействие в создании в регионах муралов, посвящённых Героям Великой Отечественной войны и СВО. Сейчас они появляются на фасадах отремонтированных по программе капремонта школ, детсадов и колледжей. Также пройдет ряд других памятных мероприятий по всей стране.