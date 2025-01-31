Общество

«Псков-Полимер» продолжает работу по диспансеризации сотрудников

Предприятие «Псков-Полимер», выпускающее обувь под брендом Nordman, продолжает работу по диспансеризации сотрудников. Эта процедура проводится на фабрике ежегодно. В этом году с 30 января на территории завода работает выездная бригада специалистов из ГБУЗ ПО «Псковская городская поликлиника», сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Сотрудники предприятия проходят такие важные обследования, как флюорография, ЭКГ, гинекологический осмотр и забор анализов. Маммография пройдет в отделении профилактики Псковской городской поликлиники по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, 22. Чтобы сотрудницам было максимально удобно, руководство фабрики организовало служебный транспорт, который доставляет персонал до медучреждения.

Кроме того, в этом году для работников предприятия появилась новая возможность: теперь они вместе с членами своих семей могут пройти диспансеризацию в профилактическом отделении Псковской городской поликлиники в выходные дни. Это отличная возможность позаботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье близких!

«Важно понимать, что диспансеризация — это не просто формальность. Она позволяет выявить заболевания на ранней стадии. Благодаря этому врачи могут назначить своевременное и эффективное лечение. Кроме того, такие медосмотры позволяют предупреждать осложнения, которые могут возникнуть из-за незамеченных заболеваний», - подчеркнули на предприятии.