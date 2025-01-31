Общество

55 тысяч человек посетили народные гулянья в Пскове в январе

Почти 5000 зрителей посетили концерты Псковской областной филармонии, окунувшись в мир музыки и искусства, за январь 2025 года. Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Театрально-концертная дирекция Псковской области/ Telegram-канал

Псковский зритель никогда не перестаёт посещать новые постановки. Например, в Псковском областном театре кукол в январе прошли 26 спектаклей, которые в общей сложности посетили 2600 человек.

Помимо этого, в этом месяце в Пскове прошли рождественские гуляния, которые принесли массу веселья и позитива, объединив всех в праздничной атмосфере. Всего народные гулянья за время праздников посетили 55 тысяч человек.