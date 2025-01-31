Общество

В РФ вырос интерес к виниловым пластинкам

Интерес к виниловым пластинкам и проигрывателям для них увеличивается в России из года в год: так, за 2024 год только на маркетплейсах Ozon и Wildberries рост продаж составил более 88%, до 40,5 тысячи пластинок, подсчитали аналитики Moneyplace (входит в систему СКБ «Контур»).

«В 2024 году продажи виниловых пластинок выросли почти в два раза - если в 2023 году на двух крупнейших маркетплейсах сейлеры продали 21,553 тысячи штук, то по итогам 2024 года - 40,589 тысячи штук. Рост - 88,3%. Развитие рынка ускорилось в два раза - в 2023 году продажи выросли на 42,6%», - рассказали эксперты.

Они добавили, что растут и доходы продавцов. «Общая выручка от реализации "винила" выросла на 102,8% - с 79,6 до 161,6 миллиона рублей. Анализировались продажи со складов Ozon и Wildberries», - приводит заключение аналитиков РИА Новости.

«Интерес к виниловым пластинкам растет последние несколько лет. Их популярность эксперты объясняли модой на винтажные вещи и ощущением физического контакта с музыкой в эпоху цифровых музыкальных сервисов. Часто виниловые пластинки использовали не только для прослушивания, но и как элемент декора. В том числе, их покупали в качестве необычного подарка», - объяснили рост специалисты.

По их мнению, ускорение роста продаж виниловых пластинок - также следствие спроса на соответствующие проигрыватели. «Совокупно на двух площадках в 2022 и 2023 году покупатели приобрели 132,9 тысячи штук "ретро" проигрывателей. Тенденция сохранилась и в 2024 году - число продаж такой техники для прослушивания выросло на 74,7% до 142,4 тысячи штук. В результате, владельцы проигрывателей теперь, можно сказать, "вынуждены" покупать пластинки, чтобы обновлять коллекцию», - заключили аналитики.