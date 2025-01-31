Общество

Зарплата курьеров в Псковской области снова бьет рекорды — исследование

Аналитики hh.ru выяснили, насколько выросли зарплаты в вакансиях для курьеров в Псковской области за последние 5 лет. Прирост оказался более 230% или более 92 тысяч рублей. Максимальные значения возможного дохода также существенно выросли.

По итогам за 2024 год курьеры вновь вошли в рейтинг самых востребованных профессий в Псковской области, заняв 10 место. За весь прошлый год местные компании искали более 600 курьеров, увеличив спрос на них сразу в полтора раза. Подобный колоссальный спрос на дефицитном рынке труда толкает вверх и предлагаемую зарплату: с помощью высокого предлагаемого дохода компании могут быстро найти нужного работника. Данный тренд активно развивается последние годы и наиболее ярко проявляется на примере курьеров, предлагаемые зарплаты которых обгоняют средний доход местного жителя более чем на 75 тысяч рублей.

Между тем многие эксперты рынка труда задаются вопросом, а продолжится ли зарплатная гонка в 2025 году? Аналитика по итогам января 2025 года показывает, что пока компании Псковской области продолжают увеличивать предлагаемый доход в вакансиях для курьеров. Так, сейчас местные компании в среднем готовы платить курьеру при полной загрузке в месяц 132 тысячи рублей. Это на 12 тысяч больше, чем в январе 2024, на 55 тысяч больше, чем в начале 2023, на 101 тысячу больше, чем в 2022, а также на 110 тысяч больше, чем в начале 2021, и, наконец, на 92 тысячи больше, чем в январе 2020.

Выросли и максимальные зарплаты, которые могут заработать курьеры в Псковской области: с 40 тысяч в 2020 до 162 тысяч в 2025 году.