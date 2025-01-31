Общество

Андрей Ермаков: Ремонт исторических зданий школ требует особого подхода

Ремонт таких исторических зданий как школа №2 в Пскове предусматривает особые требования. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102.6 FM).

«У нас большое количество памятников архитектурного наследия, которые подразумевают большое количество разрешающих документов. Здесь пул подрядчиков не такой большой. На таких объектах мы имеем меньшие трудности. Ярким примером являются Печоры, где подрядчик оперативно выполнил свои работы. Школа №2 вызвала большое количество нареканий у комитета», - рассказал Андрей Ермаков.

Чтобы подрядчик мог нормально работать, у него должны быть оборотные средства и опыт работы, продолжил глава профильного комитета.

«Комитет принимает заявки от всех муниципалитетов. Подрядчики должны понимать ответственность. Заказчик должен разумно подходить к тому, как он будет вести работу на объекте. Когда мы говорим об исторических зданиях, то предполагается иной формат работ, экспертиз и так далее. Это тоже накладывает отпечаток по срокам. Это огромные долгожданные средства. Конечно же, коллеги подают заявки, большая очередь, по квотам более 33 объектов не дают», – уточнил Андрей Ермаков.

Напомним, «Норд-Групп», подрядчика, который занимался ремонтом школы №2, привлекли к административной ответственности.