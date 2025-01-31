Общество

ЦБ выявил новые приемы искажения информации о вкладах на сайтах банков

О случаях некорректного отображения информации о вкладах на сайтах и в мобильных приложениях банков, сообщили в пресс-службе Центрального банка. Было отмечено, что такие методы продвижения депозитов формально не нарушают законодательство, но могут препятствовать потребителю в получении полной и точной информации об условиях предлагаемых продуктов.

В Банке России привели примеры подобных практик обмана. Один из них — когда финансовые организации акцентируют внимание потребителя на максимально возможной ставке по вкладу. Например, ее могут выделять наиболее заметным шрифтом.

Кроме того, банки могут предоставлять недостоверную информацию в калькуляторах доходности вкладов, размещённых на их официальных сайтах. В таких калькуляторах могут быть предустановленные отметки, которые при первом посещении страницы создают впечатление о наиболее выгодных условиях вклада,сообщили в Центральном банке.

Ещё один пример недобросовестной практики — это когда на сайтах отображается показатель доходности, но без указания процентной ставки. При этом законодательство не содержит чётких требований к методике расчёта доходности, и банк может использовать свою собственную методику, что может привести к искажению информации, предоставляемой клиентам, пишут «Известия».