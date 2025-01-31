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Общество

План противопаводковых мероприятий утвержден в Псковской области

05.02.2025 11:42|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области утвержден план противопаводковых мероприятий на 2025 год. Соответствующее распоряжение о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории региона подписал глава региона, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области. 

Оперативным группам профильных комиссий районов, муниципальных и городских округов поручено организовать наблюдение за развитием весенних паводковых явлений. Ответственные исполнители обеспечат мониторинг гидрологической обстановки на водоемах области и контроль за уровнем воды на водных объектах муниципальных образований, а также проверку технического состояния гидрологических и водопропускных сооружений.

До начала паводкового периода ответственные группы должны организовать снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости населения островов и населенных пунктов, сообщение с которыми может быть прервано, а также обеспечить готовность сил и средств муниципальных звеньев единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к активным действиям в случае необходимости.

Главному управлению МЧС России по Псковской области рекомендовано обеспечить готовность подразделений к действиям по ведению возможных аварийно-спасательных работ в паводковый период.

Распоряжение регламентирует некоторые мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка отдельных исполнительных органов региона, ресурсоснабжающих организаций и областных филиалов федеральных ведомств.

Теги: #паводок
Источник: Псковская Лента Новостей
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