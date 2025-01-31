Новую модель центров здоровья утвердили в Псковской области

В Псковской области внедрили новые модели центров общественного здоровья, следует из документов, опубликованных на портале нормативно-правовых актов Псковской области.
Центр является структурным подразделением медицинской организации, занимающийся оказыванием первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, направлением пациентов в необходимых случаях к врачам-специалистам, диспансерным наблюдением, включая назначение лекарственных препаратов.
Основные функции таких центров - участие проведении обследования граждан, а также индивидуальное консультирование по вопросам ведения здорового образа жизни, включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, занятиям физической культурой и спортом.
Также на базе пунктов планируется проведение мероприятий по коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний, в том числе в форме индивидуального углубленного профилактического консультирования или группового профилактического консультирования (школа пациента).
Для организации работы центра в его структуре рекомендуется предусматривать:
Начало деятельности центров планируется на март 2025 года, их оснащением займутся к концу года.