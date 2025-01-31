Общество

Свыше 166 тысяч псковичей планируют обучить основам оказания первой помощи

Правительство Псковской области утвердило региональную программу по организации массового обучения населения Псковской области оказанию первой помощи, следует из документов, опубликованных на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

В первую очередь навыками оказания первой помощи должны обладать сотрудники социальной сферы, лица, работающие с организованными группами людей и оказывающиеся первыми на месте чрезвычайных ситуаций: медицинские работники, сотрудники силовых ведомств, педагоги и преподаватели образовательных организаций, работники отрасли культуры и спорта, а также работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, говорится в документе.

На территории Псковской области обучение оказанию первой помощи проходит на постоянной основе на базе Псковского и Великолукского медицинских колледжей, Псковского регионального (областного) отделения Российского Красного Креста, в центре развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Псковской области, Псковского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», регионального отделения «Движения первых» и «Волонтеров-медиков».

Целью реализации региональной программы является массовое обучение населения Псковской области оказанию первой помощи.

В рамках программы будут осуществляться организация массового обучения населения Псковской области первой помощи, информационно-просветительская кампания об организации обучения.

Целевым показателем решения задач региональной программы является количество лиц, обученных оказанию первой помощи за все время реализации региональной программы, что составляет 166 485 человек.