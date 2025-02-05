Общество

В Пскове провели исторический квест, посвящённый Сталинградской битве

В региональном центре подготовки международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы прошел исторический квест, посвящённый Сталинградской битве, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Участники квеста погрузились в атмосферу времён, когда советские войска, проявив стойкость, остановили продвижение противника и изменили ход войны. Организаторы подготовили испытания, которые позволили участникам не только проверить свои знания истории, но и почувствовать себя частью тех событий.

«Исторические квесты — это не просто приключения, это путь к пониманию прошлого. Сталинградская битва — символ стойкости и мужества, и мы стремимся через каждое задание передать молодому поколению значимость этих событий. Погружаясь в атмосферу исторических событий, ребята учатся ценить мир и осознавать, насколько важно помнить нашу историю», – подчеркнула руководитель регионального центра подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы Алена Доценко.

В мероприятии участвовали не только представители патриотических объединений, но и учащиеся школ и вузов, в том числе иностранные студенты.