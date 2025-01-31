Общество

Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области

В рамках подготовки к 80-летию Победы в различных муниципальных образованиях региона стартовали масштабные мероприятия, направленные на увековечение памяти о Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

В Опочецком муниципальном округе команды участников «Движения Первых» приняли участие во всероссийской исторической игре «РИСК. Блокада Ленинграда», организованной волонтёрским корпусом 80-летия Победы.

В муниципальном штабе «80-летия Победы» Палкинского района стартовал цикл мероприятий под названием «Читаем детям о войне». Библиотекарь познакомила детей с произведениями Л. Ф. Воронковой «Девочка из города» и Л. А. Кассиля «Барабасик». Также в Палкинском районе прошли патриотические мероприятия, такие как «Незатухающая боль блокады», «Святая память о Холокосте» и «Мужество и стойкость Ленинграда. Блокадный хлеб».

Для школьников Новоржевского муниципального округа были подготовлены интерактивные площадки, посвящённые Второй мировой войне, а также выставка «Ах, война! Что ты сделала, подлая!», на которой были представлены документы и карта сожжённых деревень Новоржевского района. Поисковый отряд «Пламя» Новоржевского муниципального округа представил интерактивную площадку «Память о той войне» с макетами оружия, предметами обихода солдат и другими экспонатами.

В Плюсской районной центральной библиотеке юные участники штаба волонтёрского корпуса 80-летия Победы совершили виртуальную экскурсию по музею-панораме «Сталинградская битва» и «Мамаеву кургану».

В Пушкинских Горах волонтёры корпуса 80-летия Победы провели всероссийский исторический квест «За оборону Сталинграда».

Активисты «Движения Первых» и юнармейцы Пыталовского муниципального округа приняли участие в интеллектуальной игре «РИСК. Высота 102.0», посвящённой Сталинградской битве.

В течение более двух недель в различных муниципалитетах региона проводились уроки Памяти, спектакли, выставки и кинопоказы, приуроченные к важным историческим событиям, связанным с блокадой Ленинграда.