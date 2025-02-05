Общество

День отказа от мобильного телефона отмечают 6 февраля

Всемирный день отказа от использования мобильных телефонов ежегодно отмечается 6 февраля.

Инициаторы этого мероприятия предлагают задуматься о том, какое влияние оказывает мобильная связь на нашу жизнь, а также о том, какие преимущества и недостатки она имеет. Считается, что идею проведения Дня без мобильного телефона предложил французский журналист и литератор Фил Марсо в 2001 году.

Почему же сторонники этого мероприятия предлагают хотя бы раз в году отказаться от использования мобильного телефона?

Трудно переоценить преимущества мобильной связи, которая значительно упростила нашу жизнь. Мы можем быть на связи постоянно, задавать вопросы и отвечать на них, слышать голос близких людей в любое время, когда это необходимо. Мобильная связь сделала нас более мобильными и доступными.

Кроме того, исчезла необходимость в переписке между близкими людьми, друзьями и знакомыми. Мобильная связь также помогает решать вопросы безопасности, вызывать экстренные службы и получать помощь в удалённых местах.

Развитие мобильной связи и появление смартфонов расширили возможности человека, фактически предоставив ему не просто средство связи, а подобие компьютера с возможностью выхода в интернет, записи и передачи фото- и видеоматериалов, общения через социальные сети, совершать видеозвонки и видеоконференции, пишет calend.ru.

Казалось бы, что же может нести негативного мобильная связь, и как она может вредить человеку? Организаторы мероприятий, посвящённых дням без мобильного телефона, стартующим теперь 6 февраля, приводят следующие аргументы:

• Мобильный телефон, предоставив человеку возможность всегда быть на связи, лишил человека и возможности побыть в тишине и помолчать. Тем более людям, которые не могут выключать телефон днём на рабочем месте. Обилие входящих звонков, среди которых значительную часть составляют рекламные звонки или спам, начинают раздражать человека, выводить его из психологического равновесия, вызывать негативную реакцию. В результате порой мобильный телефон превращается в своего рода раздражитель.

• Воздействие электромагнитных полей и излучения от мобильного телефона на здоровье человека продолжает оставаться открытой темой, в которой часть учёных сходится во мнении о том, что длительное использование мобильной связи может нанести здоровью человека серьёзный вред, привести к тяжёлым заболеваниям (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, онкологические заболевания, вред репродуктивной функции, неврозы).

• Также, по мнению учёных, мобильный телефон влияет на качество сна. Считается, что экран смартфона источает искусственный синий цвет, который препятствует подготовке человека ко сну и нарушает функционирование человеческого организма и выработку мелатонина. Низкий уровень гормона сна приводит к сбою обмена веществ, расстройству психики и депрессии.

• Лёгкость и доступность общения по мобильному телефону и через социальные сети лишает человека возможности живого общения, в котором значительная часть информации передаётся невербальными способами. По утверждению учёных, с помощью звуковых средств (слов, интонаций) передается менее 50% информации, остальное передаётся средствами невербального общения (мимики, жестов, выражения лица и др.). Обмен взглядами, эмоции, отражённые на лице, заинтересованный или безразличный взгляд – этими невербальными способами можно придать разный смысл одним и тем же словам.

• Мобильные телефоны вызывают зависимость у значительного числа их пользователей. В первую очередь это касается подростков. Возможность использовать смартфон для игр, а также привязанность к общению в социальных сетях превратили его в подобие планшета и игровой приставки, а склонность подростков к разного рода зависимостям (точнее, слабая психологическая устойчивость) привели к тому, что в 2008 году в психологии появился термин «номофобия» — страх оказаться без доступа к мобильному телефону — от английского no-mobile-phone phobia.

• Отсутствие доступа к мобильному телефону по той или иной причине (забыли дома или на работе, потеряли, не имеете возможности зарядить аккумулятор) для многих современных людей становится стрессовым фактором, вызывает дискомфорт и нервное напряжение.

• Мобильный телефон может стать фактором, препятствующим преодолению ряда личностных коммуникативных проблем, так как предоставляет такому человеку более простой способ общения.

Вот такой перечень основных негативных факторов приводят сторонники проведения Всемирного дня отказа от мобильного телефона, который теперь длится несколько дней, как правило, с 6 по 8 февраля. И трудно не принять доводы этих людей. Поэтому 6–8 февраля всем людям предлагается если уж не отказаться от использования мобильного телефона, так хоть ограничить его использование по максимуму!