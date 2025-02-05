Общество

Сергей Вострецов: Получив образование за счет народа, отработай!

При получении бесплатного высшего медицинского образования студент должен отработать выделенные на его обучение деньги. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Поправки к закону «Об образовании» об обязательной послевузовской отработке выпускниками медицинских вузов и ссузов Минздрав предложил 5 февраля. Инициатива коснется тех, кто обучался на бюджете.

«К сожалению, в правительстве работает еще большое количество некомпетентных людей. Но капля камень точит. И я рад, что правительство Мишустина медленно, но начинает поворачиваться к народу лицом, а не так, как оно делает это постоянно. Дело в том, что нет никаких государственных денег — все деньги наши с вами, они народные. И когда наши деньги платят за обучение врача или учителя, а потом мы, оплатив их обучение, не видим этих специалистов на работе, это в чистом виде воровство и разбазаривание наших денег. Получив образование за счет народа, отработай! Не хочешь работать — сам плати за свою учебу, и тогда делай, что хочешь: хоть "балду пинай", хоть за бугор вали работать. Но народные деньги отработать ты просто обязан. Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ уже более 10 лет требует отработки бюджетников на госпредприятиях и учреждениях. Наконец-то разум просыпается. Сегодня в регионах нехватка врачей, учителей и других работников бюджетной сферы становится уже просто катастрофической» - прокомментировал политик Сергей Вострецов.

Согласно законопроекту, выпускники медицинских вузов и колледжей должны отработать в государственной или частной клинике, входящей в программу ОМС. Для выпускников вузов срок отработки составит 3 года, для выпускников колледжей – 2 года. При этом выбор конкретного учреждения и региона остается за работником. В случае невыполнения обязательств выпускнику придется выплатить штраф в двойном размере затрат на обучение.