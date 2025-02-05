Общество

Новые льготы для участников СВО и их семей ввели в Псковской области

Новые льготы для участников специальной военной операции и членов их семей ввели в Псковской области, об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своем Telegram-канале.

Теперь дети ветеранов СВО, получивших инвалидность, будут обеспечиваться горячим питанием в школах, а также при очном обучении по программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях.

Кроме этого, в случае объявления военнослужащего пропавшим без вести, его родные смогут в течение 6 месяцев пользоваться всеми установленными мерами поддержки для семей участников СВО.

Отдельное решение: при гибели участника СВО, в случае отсутствия несовершеннолетних детей, супруги или родителей, право на единовременную выплату получают совершеннолетние дети, а при отсутствии таковых – братья и сёстры погибшего.