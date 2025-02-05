Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Итоги 2024 Псковские медиа
Готовим сами как в ресторане завтрак
«Лёгкая кухня»
Господин Рейтингомер
Работа на «Горводоканале»
10 лет с правом переписки
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Что будет с больницей и с нами?
Отпечаталось В сердце
 
 
 
ещё Общество 05.02.2025 13:360 Псковичи в мазутном царстве 06.02.2025 11:390 На сайте МВД появился реестр мигрантов 06.02.2025 11:390 Псковичи рассказали о главных факторах при выборе работы 06.02.2025 11:160 У Красноярского края есть чему поучиться — Дмитрий Быстров 06.02.2025 11:040 Новые льготы для участников СВО и их семей ввели в Псковской области 06.02.2025 11:030 Великолукские реконструкторы приняли участие в съемках фильма о подвиге Матвея Кузьмина
 
 
 
Самое популярное 04.02.2025 10:062 Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки 04.02.2025 13:090 Не уложились: псковичи о новых лимитах на электричество 05.02.2025 16:033 Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова 01.02.2025 19:002 Интерактив: Поштучные бананы 30.01.2025 17:491 Синдром беременной 10-классницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На сайте МВД появился реестр мигрантов

06.02.2025 11:39|ПсковКомментариев: 0

Реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранцев, появился на сайте МВД РФ в открытом доступе. 

Реестр публичный, поэтому, как ранее и сообщали в МВД, иностранцев не будут дополнительно уведомлять о внесении сведений о них в перечень, гражданин считается уведомленным со дня размещения информации на сайте. Для поиска в базе данных необходимо ввести фамилию, имя, отчество (при наличии), а также дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. Кроме того, на сайте опубликована специальная инструкция по работе с реестром.

В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 174 человека
06.02.2025, 11:390 На сайте МВД появился реестр мигрантов 06.02.2025, 11:390 Псковичи рассказали о главных факторах при выборе работы 06.02.2025, 11:210 Почти 60 сирот в Псковской области получили квартиры под контролем приставов 06.02.2025, 11:170 Студент и пенсионерка из Пскова лишились денег после общения с кибермошенниками
06.02.2025, 11:160 У Красноярского края есть чему поучиться — Дмитрий Быстров 06.02.2025, 11:120 Концерт «Золотая классика на органе» состоится в Пскове 9 февраля 06.02.2025, 11:070 «Сообразим на троих»: Дело Грацкого, муралы и страсти по туризму 06.02.2025, 11:040 Новые льготы для участников СВО и их семей ввели в Псковской области
06.02.2025, 11:030 Великолукские реконструкторы приняли участие в съемках фильма о подвиге Матвея Кузьмина 06.02.2025, 10:550 Производство молока в Псковской области в 2024 году выросло на 6,2% 06.02.2025, 10:501 Интерактив: Теряем деньги и время в БТИ  06.02.2025, 10:360 Актер Егор Бероев приехал в Псковскую область навестить отца
06.02.2025, 10:300 4,5 тысячи человек перевезли «Ласточки» между Псковом и Петрозаводском в январе 06.02.2025, 10:280 «Банкротство и точка»: Добросовестное поведение должника в процедуре банкротства 06.02.2025, 10:240 Псковичей стали на 77% чаще приглашать на работу в другие страны — аналитики 06.02.2025, 10:130 Январь 2025 года стал самым теплым в истории метеонаблюдений
06.02.2025, 10:080 Сергей Вострецов: Получив образование за счет народа, отработай! 06.02.2025, 10:030 Квест о бальных развлечениях пройдёт для псковской молодежи в Доме Беклешова 06.02.2025, 10:010 Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершено 06.02.2025, 09:580 Гдовская районная больница станет филиалом псковской межрайонной
06.02.2025, 09:560 Автомобиль вылетел в кювет на подъезде к псковской деревне Щиглицы 06.02.2025, 09:550 Назначен новый глава Роскосмоса 06.02.2025, 09:530 Жилой дом горел в дедовичской деревне Подсобляево 06.02.2025, 09:420 В России увеличилось число случаев загрязнения воды
06.02.2025, 09:290 Техника ООО «СитиИнвестГрупп» чистит Псков от снега 06.02.2025, 09:150 Благотворительный турнир в честь шахматистки Елены Горащенковой прошел в Пскове 06.02.2025, 09:000 Нарколабораторию под видом фермы разоблачили сотрудники ФСБ в Великолукском районе 06.02.2025, 08:530 Тело мужчины найдено на озере Жижица в Куньинском районе
06.02.2025, 08:400 В России появились ГОСТы для умного дома 06.02.2025, 08:200 Иностранные бренды принесли в российский бюджет 55 млрд рублей за январь 2025 года 06.02.2025, 08:000 Цены на яйца и сливочное масло могут снизиться на 5% 06.02.2025, 07:300 День отказа от мобильного телефона отмечают 6 февраля
06.02.2025, 07:000 Международный день бармена празднуют 6 февраля 05.02.2025, 22:000 Вопросы ЖКХ с особым вниманием обсуждались в Пушкинских Горах 05.02.2025, 21:400 Псковская область признана передовой в развитии услуг связи через региональный конкурс ТОС 05.02.2025, 21:220 Как изменится жизнь мигрантов с 5 февраля 2025 года
05.02.2025, 21:080 СМИ: Экс-мэра Самары и его жену могла застрелить родная внучка 05.02.2025, 21:000 Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Екатеринбурге. ВИДЕО 05.02.2025, 20:400 101 год со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова празднуется 5 февраля 05.02.2025, 20:170 Решен вопрос о подаче воды в дома №13 и 14 после аварии на канализации в Писковичах
05.02.2025, 20:080 Проводится проверка по факту пожара со сгоревшей 52-летней женщиной в Дновском районе 05.02.2025, 20:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 февраля 05.02.2025, 19:400 Псковичек отметили в конкурсе в Музее Победы в Москве 05.02.2025, 19:200 Фальшивая пятитысячная купюра была найдена в выручке городского магазина в Пскове
05.02.2025, 19:200 При поддержке нацпроекта благоустроена общественная территория у Изборской крепости 05.02.2025, 19:160 Молодые спортсмены попробовали свои силы в воркауте в Пскове 05.02.2025, 18:400 Бесплатный автобус для псковичей организуют к всероссийской лыжной гонке 05.02.2025, 18:300 Почему люди изменяют и как с этим справляться, рассказал психолог
05.02.2025, 18:220 Для пострадавших в результате аварии на канализации в Писковичах организовали подвоз питьевой воды 05.02.2025, 17:580 «Звездные войны» в псковской филармонии. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.02.2025, 17:500 На улице Молодежной в Пскове ограничат движение транспорта 05.02.2025, 17:490 В Пскове провели исторический квест, посвящённый Сталинградской битве
05.02.2025, 17:490 Движение ограничат на улице Некрасова в Пскове до 22 февраля 05.02.2025, 17:410 На экскурсию по выставке икон приглашают псковичей 05.02.2025, 17:280 Конкурс детских экологических рисунков стартовал в изборском музее 05.02.2025, 17:170 В Госдуме поддержали предложение запретить продажу алкоголя до 21 года
05.02.2025, 17:090 Жителя псковской деревни Тямша задержали по подозрению в убийстве 05.02.2025, 17:030 «Особое мнение»: Член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов о президентстве Трампа. ВИДЕО 05.02.2025, 17:030 Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области 05.02.2025, 17:000 Число жалоб на страховщиков по ОСАГО уменьшилось на 30%
05.02.2025, 16:521 Распространявшему в Пскове наркотики петербуржцу грозит до 20 лет тюрьмы 05.02.2025, 16:460 Пожилая россиянка отдала мошенникам 1,5 млн рублей в коробке 05.02.2025, 16:410 МВД предлагает запретить некоторые анаболики и психотропы для роста мышц 05.02.2025, 16:400 Более 200 человек привлечены к строительству экотехнопарка в Палкинском районе
05.02.2025, 16:390 Александр Козловский: Муниципальные депутаты ближе всех к людям 05.02.2025, 16:280 Президент РФ утвердил состав президиума Госсовета 05.02.2025, 16:220 Сотрудник псковского музея представил исследование о кожаных изделиях на конференции в Новгороде 05.02.2025, 16:200 «Дневной дозор»: Что сулит Псковской области аномальная зима?
05.02.2025, 16:110 СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы 05.02.2025, 16:040 До -10 градусов прогнозируют в Псковской области 6 февраля 05.02.2025, 16:033 Почти 1 млрд рублей направят на строительство гостиницы в центре Пскова 05.02.2025, 15:570 Свыше 166 тысяч псковичей планируют обучить основам оказания первой помощи
05.02.2025, 15:450 Брянское княжество обсудят на очередных Александро-Невских беседах в Пскове 05.02.2025, 15:390 Симфонический концерт по фильмам «Звездные войны» и «Интерстеллар» дают в Пскове. ВИДЕО 05.02.2025, 15:370 Валерий Гарбузов: Вряд ли Трамп будет великим президентом 05.02.2025, 15:350 В помощь хранителям истории: «Ростелеком» переплел оптикой древний Изборск
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru