Общество

На сайте МВД появился реестр мигрантов

Реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранцев, появился на сайте МВД РФ в открытом доступе.

Реестр публичный, поэтому, как ранее и сообщали в МВД, иностранцев не будут дополнительно уведомлять о внесении сведений о них в перечень, гражданин считается уведомленным со дня размещения информации на сайте. Для поиска в базе данных необходимо ввести фамилию, имя, отчество (при наличии), а также дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. Кроме того, на сайте опубликована специальная инструкция по работе с реестром.

В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции, пишет РИА Новости.