Общество

ЦБ пояснил, почему нельзя запрещать переводы выше МРОТ между физлицами

Банк России считает, что нельзя запрещать переводы в размере более одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) между физическими лицами для борьбы с мошенниками, поскольку такая мера излишне ограничит права клиентов банков. Об этом говорится в ответах на вопросы, опубликованных в официальном Telegram-канале регулятора.

«Такая мера будет излишне ограничивать права клиентов банков. При этом для защиты человека от мошеннических переводов многие банки сейчас предоставляют разные сервисы. Например, клиент может самостоятельно в своем онлайн-банке ввести запрет на дистанционные операции либо ограничить их параметры - максимальную сумму одного перевода или лимит на определенный период времени», - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор также отмечает, что кредитная организация не вправе заставлять клиента пользоваться онлайн-банком - человек самостоятельно принимает решение, пользоваться дистанционными банковскими каналами или нет.