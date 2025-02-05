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Александр Козловский поздравил исполнительного секретаря плюсского отделения «Единой России» с юбилеем

Свой 75-й день рождения празднует 7 февраля исполнительный секретарь Плюсского местного отделения «Единой России» Виктор Фёдоров, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии. С праздником однопартийца поздравил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«На таких людях держался Советский Союз, держится Россия, держится партия. Виктор Федоров – яркий пример служения Отечеству, семье, землякам. И очень бы хотелось, чтобы таких ответственных, авторитетных и доброжелательных сотрудников в нашем отделении было как можно больше», – отметил Александр Козловский.

Депутат поздравил Виктора Федорова, пожелал ему крепкого здоровья, счастья, радости, неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, удачи, мира и благополучия.

Виктор Фёдоров родился 7 февраля 1950 года в деревне Заполье Плюсского района. Сначала обучался в Запольской восьмилетней школе, затем в Заплюсской средней школе. Свою трудовую деятельность начал слесарем электроцеха на торфопредприятии «Заплюсское». После службы в армии вернулся в родной район и устроился на работу дорожным мастером Плюсского ДУ – 344.

В 1973 году Виктор Федоров был избран заведующим организационным отделом Плюсского райкома ВЛКСМ, затем был утвержден вторым секретарем Плюсского райкома ВЛКСМ, а через несколько лет – первым секретарем Плюсского райкома ВЛКСМ. Через два года перешел на работу в Плюсский райком КПСС.

В 1984 году Виктор Федоров стал заместителем редактора районной газеты «Светлый путь» (ныне «Плюсский край»), где проработал 7 лет, откуда перешел на должность директора Плюсского лесхоза. Без отрыва от работы в 1986 году окончил Ленинградскую ордена Ленина лесотехническую академию имени Кирова по специальности лесоинженерное дело.

За многолетний добросовестный труд неоднократно отмечен благодарственными и письмами, грамотами. Приказом министерства природных ресурсов за безупречную службу награждён знаком «10 лет службы в государственной лесной охране Российской Федерации».

В 2010 году пришел на работу в «Единую Россию», став исполнительным секретарем местного отделения партии. В настоящее время является депутатом Собрания депутатов Плюсского района пятого созыва, ранее неоднократно избирался депутатом поселкового Совета, районного Совета.