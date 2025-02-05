Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Евгением Васильевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), в которой ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы пьют чай и разговаривают по душам с известными в нашем регионе персонами.

Сегодняшнего гостя - Евгения Васильева - многие знают как главного врача Псковской областной детской клинической больницы и депутата Псковской городской Думы. Но, как выяснилось в процессе подготовки к программе, он также очень талантлив и открыт для приключений. За просмотром фотографий гость студии поделится детскими воспоминаниями о жизни в Любятово, расскажет, откуда у него взялась любовь к мотоциклам, каким был его путь в медицину, об истории знакомства с будущей женой и легко ли «должность» многодетного отца совмещать с профессиональной деятельностью. Также Евгений Васильев расскажет, как пришел к вере, и о чуде, свидетелем которого ему довелось стать.

Трансляция завершена