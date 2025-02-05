Профсоюз военнослужащих выдвинул Игоря Иванова на пост председателя облсовпрофа

На заседании комитета Псковской областной организации профсоюза военнослужащих единогласно выдвинута кандидатура действующего председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова на следующий срок, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Псковский облсовпроф
Игорь Иванов, возглавляющий региональный совет профсоюзов с 2020 года, внес значительный вклад в развитие профсоюзного движения на территории Псковской области, подчеркнули в облсовпрофе. Под его руководством реализовались программы по защите трудовых прав граждан, санаторно-курортному оздоровлению членов профсоюзов, улучшению социальных гарантий работников различных отраслей, а также усилению взаимодействия профсоюзов с органами власти и бизнес-сообществом.
Игорь Иванов, комментируя выдвижение, подчеркнул, что считает своей главной задачей продолжение курса на повышение роли профсоюзов в жизни региона: «Наша миссия — защищать интересы трудящихся и тех, кто стоит на страже безопасности страны. Это ответственность, которую я готов нести и дальше».
Окончательное утверждение кандидатуры Игоря Иванова состоится на отчетно-выборной конференции Псковской областной организации профсоюзов, запланированной на июнь 2025 года.
Кандидатуру Игоря Иванова на пост председателя Псковского облсовпрофа выдвинули областные организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, потребительской кооперации, жизнеобеспечения, лесных отраслей, инновационных и малых предприятий, Совет председателей первичных профсоюзных организаций железнодорожников, работающих в Псковской области, профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство», напомнили в облсовпрофе.