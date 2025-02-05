Общество

Владимир Борщ рекомендован на должность судьи Псковского областного суда

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области прошло сегодня, 7 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона, даны рекомендации по кандидатам на должности судей.

На должность судьи Псковского областного суда рекомендованы судья Великолукского городского суда Владимир Борщ и судья Псковского районного суда Виктория Федорова.

На должность мирового судьи судебного участка №3 в границах административно-территориальной единицы «Гдовский район» без ограничения срока полномочий рекомендована мировой судья судебного участка №3 в границах административно территориальной единицы «Гдовский район» Светлана Самсонова.