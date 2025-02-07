Общество

Псковичке грозит до 3 лет тюрьмы за повторное вождение в пьяном виде

Прокуратура города Пскова признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении псковички, управлявшей автомобилем в состоянии опьянения, имеющей судимость за аналогичное преступление, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, однако должных выводов не сделала и вновь совершила аналогичное преступление при непогашенной судимости.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в данном случае лишение прав на управление транспортным средством, на срок до шести лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой города взяла на контроль.