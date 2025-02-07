Общество

Александр Козловский: Основная работа Госдумы проходит именно в весеннюю сессию

Основная работа Государственной Думы проходит именно в весеннюю сессию. Об этом секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин определил главные задачи. Это поддержка участников специальной военной операции и их семей, то есть принятие необходимых законов для того, чтобы обеспечить наших героев всем необходимым. Это выполнение социальных обязательств перед гражданами», – сказал Александр Козловский.

Он уточнил, что комитет по промышленности и торговле должен обеспечить отрасли необходимыми законопроектами и поправками к существующим законам.

«Основная работа ведется. У нас весенняя сессия, она самая длинная, самая долгая. И основная работа проходит именно в этот период. Поэтому работа уже началась, законопроекты принимаются. Я надеюсь, что мы все работаем как минимум на "хорошо"», – добавил парламентарий.