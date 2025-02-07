Общество

Александр Козловский: Скидки в магазинах и маркетплесах должны быть понятны для потребителя

У потребителей должна быть возможность купить товар без навязанных услуг и с понятными скидками. Об этом секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), комментируя новый законопроект, направленный на внесение изменений в закон «О защите прав потребителей».

«К сожалению, в последние годы поступало все больше и больше негативных отзывов, что многие продавцы товаров и услуг занимаются навязыванием. Когда мы приходим в магазин или покупаем что-то на маркетплейсе, то товар, который мы хотим купить, зачастую один не продается. Продается вместе с какой-то услугой или с каким-то еще дополнительным товаром. Там очень тяжело разобраться в цене, очистить эту цену от всей шелухи. Нам приходится приобретать вместо одного товара или одной услуги целый набор», – сказал Александр Козловский.

Он добавил, что у покупателей это вызывает множество сомнений о результате покупки. Также в современной системе скидок очень сложно разобраться пожилым гражданам.

«В нашем законопроекте мы говорим о том, что у покупателя, у потребителя должен быть выбор. Он должен иметь возможность купить этот товар, продукт или услугу отдельно, без навязывания еще каких то дополнительных услуг. Все дополнительное должно иметь определенную цену. Должны быть понятные для потребителя скидки, сейчас пожилой человек часто в них не разберется», – уточнил парламентарий.