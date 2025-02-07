Александр Козловский: Скидки в магазинах и маркетплесах должны быть понятны для потребителя

У потребителей должна быть возможность купить товар без навязанных услуг и с понятными скидками. Об этом секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), комментируя новый законопроект, направленный на внесение изменений в закон «О защите прав потребителей».
Он добавил, что у покупателей это вызывает множество сомнений о результате покупки. Также в современной системе скидок очень сложно разобраться пожилым гражданам.
«В нашем законопроекте мы говорим о том, что у покупателя, у потребителя должен быть выбор. Он должен иметь возможность купить этот товар, продукт или услугу отдельно, без навязывания еще каких то дополнительных услуг. Все дополнительное должно иметь определенную цену. Должны быть понятные для потребителя скидки, сейчас пожилой человек часто в них не разберется», – уточнил парламентарий.