Общество

ГД рассмотрит законопроект о защите от навязывания дополнительных услуг

Госдума рассмотрит законопроект, защищающий граждан от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг, сообщил во вторник председатель ГД Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«О защите граждан от излишних трат и манипулирования. Сегодня рассмотрим законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг», - сообщил Володин.

По его словам, чаще всего, как показывает анализ, навязывание происходит при приобретении авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом, автоматически могут предоставляться дополнительные платные услуги в виде страхования, смс-оповещения. Ещё один распространённый способ - замена положенных по полису обязательного медстрахования услуг на платные.

«В этой связи предлагается: только с согласия потребителя осуществлять продажу дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату; установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг; исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг», - пояснил Володин.

Также гражданам будет предоставляться право отказаться от оплаты товаров и услуг, а если списание средств произошло, потребовать их возврата. Продавцы не должны будут формировать условия, предполагающиеся изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг, добавил председатель Госдумы.