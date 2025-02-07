Общество

Доля доступных инвалидам вакансий в Псковской области достигла 6% – аналитики

Эксперты hh.ru проанализировали местный рынок труда и составили рейтинг профессиональных сфер, где есть больше всего вариантов работы для соискателей с инвалидностью, а также рейтинг сфер, где за год существенно выросла доля инклюзивных вакансий.

Рынок труда Псковской области на фоне общемировых трендов об инклюзивности и кадрового голода постепенно расширяет свои границы и становится более доступным для соискателей с инвалидностью, отметили аналитики. Так, доля вакансий, доступных инвалидам (по условиям труда и требованиям работодателей), достигла сейчас в регионе 6% от всего объёма новых рабочих мест или более 160 вакансий за последний месяц. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для инвалидов в Псковской области тоже выросла: с 35 тыс. до 48,3 тыс. рублей (прирост на 38%).

В начале 2025 года наиболее открытой (по доле новых рабочих мест) в Псковской области оказалась сфера продаж и клиентского обслуживания – на эту область приходится 58% инклюзивных предложений о работе. На втором месте в рейтинге по объёму вакансий для инвалидов – сфера обслуживающего персонала (9% вакансий от всего объема), на третьем – сфера финансов и бухгалтерии (8%). Еще по 7% инклюзивных вакансий в регионе сосредоточено в транспортном секторе, рознице и, что примечательно, сфере рабочего персонала.

При этом по сравнению с началом 2024 годом сильнее всего нарастили объём вакансий, доступных для инвалидов, другие сферы. Так, лидером по приросту доступных вакансий в Псковской области стала сфера маркетинга и рекламы – здесь работодатели стали в 1,5 раза чаще размещать инклюзивные вакансии. На втором месте по приросту открытости для соискателей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) оказалась сфера ритейла (+120%), на третьем – сфера науки и образования, здесь число вакансий для инвалидов выросло за год на 100%. Кроме того, на 67% чаще стали размещать вакансии для инвалидов в сфере туризма и общепита, на 63% – в финансовом секторе.