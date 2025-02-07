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Аналитики Yota: DeepSeek стал самой популярной нейросетью у жителей Пскова в январе 2025 года

За последний год псковичи стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов выросли почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым январем. А самым популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В январе 2025 года пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в мире, но и в нашей стране. Первыми тестировать новую нейросеть в России начали мужчины (они составили 72% аудитории DeepSeek в январе), а самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет (41%).

В январе число псковских посетителей сайта DeepSeek в 1,7 раза превысило показатели Шедеврума, который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, YandexGPT и Midjourney.

По сравнению с прошлым январем в Пскове значительно выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы — в 2,5 раза. Сегодня большую часть псковской аудитории нейросетей составляют мужчины (56% от всех пользователей). Однако женщины чуть чаще пользуются картиночными нейросетями — сервисами, которые позволяют генерировать изображения (55%). Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 36-45 лет (на них в Пскове приходится 29% пользователей), а также 26-35 лет (25%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (20%).

Также аналитики исследовали, как нейросетями пользуются в разных городах России. По среднему трафику, который тратится на такие сервисы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань. При этом новым приложением DeepSeek активнее всего начали пользоваться в других регионах: в январе самый высокий средний трафик на него был в Ханты-Мансийске, Элисте, Москве, Туле и Архангельске.

МегаФоне также отмечают увеличившийся интерес жителей Пскова к нейросетям. Согласно обезличенным данным оператора, трафик у псковских абонентов вырос в 1,5 раза по сравнению с январем прошлого года. При этом, самым популярным устройством, с помощью которого жители Новгородской области используют нейросети, остается смартфон — на него приходится почти 90% трафика.

Пик интереса у абонентов Пскова приходится на рабочие будни, особенно на вторник и четверг. А в воскресенье интерес к услугам искусственного интеллекта ослабевает и наблюдается падение трафика в 5 раз.

В рейтинге самых увлекающихся нейросетями регионов Северо-Запада сразу за Санкт-Петербургом следует Калининград, замкнула тройку лидеров Вологда, у Карелии и Архангельска почетные четвертое и пятое места.