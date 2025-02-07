Общество

Родители школьников Псковской области могут получить до 2 млн рублей на проекты для детей

Российское общество «Знание» при поддержке министерства просвещения РФ продолжают прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ. Он направлен на поддержку самых различных идей и проектов, адресованных прежде всего школьникам. Представители Псковской области могут подать заявки на сайте Знание. Родители до 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона

Несколько сотен школьных родительских комитетов по всей стране смогут получить финансирование. Предусмотрено три категории призового фонда: до 500 тысяч, до 1 млн и до 2 млн рублей. В этом году общий призовой фонд достигнет отметки в 700 миллионов рублей. По сравнению с первым конкурсом планируется отметить в четыре раза больше номинантов.

Конкурс состоит из нескольких направлений: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

Повысить шансы на успех призван онлайн-курс на платформе Знание. Академия «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Он поможет разработать конкурентоспособный проект: корректно сформулировать цели и ожидаемые результаты, создать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы. Еще один онлайн-курс подготовлен для тех, кто хочет предметнее погрузиться в вопросы развития детей. Он называется «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе»

Главная просветительская организация страны — Общество «Знание» — активно вовлекает родителей юных россиян в воспитательную работу с молодежью. Уже более 15 тысяч человек стали участниками различных мероприятий, среди которых образовательные акции, обучающие курсы и, конечно, Конкурс инициатив родительских сообществ.

Кроме того, в рамках проекта Знание. Родители в середине февраля в Центре знаний «Машук» состоится образовательная смена «Родители со Знанием», которая объединит также советников директоров учебных заведений по воспитательной работе и руководителей учебных заведений.

«Мы уверены, что родители — это ключевые партнеры в процессе воспитания и образования наших детей. "Проект Знание. Родители" стал важной платформой для обмена опытом, поддержки инициатив и создания новых возможностей для развития родительских сообществ по всей стране. Мы видим, как активное участие мам и пап меняет жизнь школ и учеников, открывая новые горизонты для талантов и достижений», — рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Напомним, заявки на Конкурс инициатив родительских сообществ представители Псковской области могут подать до 11 марта на сайте «Знание. Родители».