Общество

Псковский школьник стал призером конкурса «Наука. Территория героев»

Учащийся 10 класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев стал призером пятого сезона конкурса «Наука. Территория героев», который состоялся сегодня, 12 февраля в Москве. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В 2025 году в конкурсе приняли участие более 22 тысяч школьников и студентов из 82 регионов России, в финал вышли только 10 человек.

Финалисты состязались в трех раундах, отвечали на вопросы экспертов из разных сфер науки.

Отметим, что призеры конкурса отправятся на стажировки в Дальневосточный федеральный университет, Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ в Уфе и Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. Также все победители получают дополнительные баллы при поступлении на бакалавриат или специалитет в Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и специальные карьерные консультации от HR-экспертов научного дивизиона Госкорпорации «Росатом».