Общество

За год Росалкогольтабакконтроль по СЗФО заблокировал 392 сайта с продажей алкоголя

Продажа алкоголя через Интернет является незаконной деятельностью, в связи с чем в 2024 году управление Росалкогольтабакконтроля по СЗФО заблокировало 392 сайта, через которые осуществлялась продажа алкоголя. Об этом сообщил руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Через Интернет алкоголь продавать запрещено, это незаконная деятельность. Мы с этим работаем. В прошлом году мы заблокировали 392 сайта. Это наше бремя, мы этим занимаемся. Информация поступает от граждан, от других органов. То, что касается продажи алкоголя через Интернет, как потребитель могу сказать, что этот вопрос давно обсуждается. Раз люди покупают, значит есть потребность», – подчеркнул Юрий Чащин.

Он отметил, что у Росалкогольтабакконтроля есть техническая возможность вести надлежащий учет и контроль продаж через Интернет.