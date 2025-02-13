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Общество

Международный день дарения книг празднуют 14 февраля

14.02.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

14 февраля — это не только День святого Валентина, но и Международный день дарения книг. Этот праздник был учреждён в 2012 году по инициативе американки Эмми Бродмур, основательницы сайта детской книги в США.

Эмми Бродмур — мать троих детей, и однажды её сын спросил, почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так. Этот вопрос стал толчком к появлению нового значимого праздника.

Эмми обратилась к знакомым блоггерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнёрам по сайту и инициировала ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.

Вопрос маленького ребёнка и активная позиция его матери были подхвачены миллионами людей по всему миру, что способствовало становлению этого праздника в качестве Международного дня.

Сегодня в этот день принято дарить книги детям и тем, чьи возможности доступа к чтению книг по тем или иным причинам ограничены. Однако не только дети любят читать. Многие взрослые люди ценят книгу как предмет духовной ценности и понимают чувства и эмоции, которые дарит читателю автор.

Дети учатся добру, дружбе, взаимопомощи, любви к ближнему, чувству сопереживания и многому другому, что помогает ребёнку стать человеком.

На сегодняшний день идейные вдохновители продвижения книги и праздника добились своей цели: книга по-прежнему любима, а праздник носит международный характер.

В России к празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых граждан подключились многие библиотеки по всей стране. Рост популярности праздника способствует тому, что к участию в его проведении подключаются книжные торговые сети, а также благотворительные организации, пишет calend.ru.

Так, начиная с 2017 года, при поддержке Российской государственной детской библиотеки проводится общероссийская акция «Дарите книги с любовью», в рамках которой организуются сбор книг для детских учреждений, конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками, концерты с участием чтецов и другие интересные мероприятия. Например, в 2019 году акция «Дарите книги с любовью!» объединила более 2000 библиотек, школ, музеев, книжных магазинов по всей России, а также несколько десятков тысяч любящих читать людей. Неделя любви к книге прошла почти во всех регионах страны.

За 8 лет к акции присоединились 88 российских регионов, было собрано и передано в различные организации 1,7 миллиона книг, а партнер акции – компания «Деловые линии» – перевезла на безвозмездной основе более 130 тонн книг. Причём проходит акция не один день, а в течение недели. Масштабные мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры России, Российского книжного союза, Российской государственной детской библиотеки, Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Ассоциации книгораспространителей, ведущих издательств и книготорговых сетей.

Организаторы и активисты праздника просят всех неравнодушных людей бережно относиться к книге, не забывать о том, что, к сожалению, даже сегодня в мире не каждый человек имеет возможность свободно познакомиться с книгой. Кто-то – по причине недостаточного материального обеспечения, а кто-то – в силу тяжёлой жизненной ситуации, социальных причин. Есть детские дома, приюты, интернаты, больницы, где находятся оставленные родителями дети. Принести туда книги, которые прочитаны или не востребованы по причине подросших в семье детей, подарить эти книги, увидев в глазах ребёнка радость и, вспомнив, что не только гаджеты могут вызывать такое неподдельное чувство, – благое дело!

Источник: Псковская Лента Новостей
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