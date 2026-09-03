В этом сезоне в Псковской области число укусов клещей снизилось на 45%

В медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 24 по 30 августа обратились 79 человек, в том числе 22 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Первый случай присасывания клеща в текущем сезоне зарегистрировали 15 марта. Всего с начала сезона медики зафиксировали 2058 обращений, что на 45,7% меньше среднемноголетних данных за 2014–2025 годы. Число детей среди пострадавших составило 599 человек, это на 34,4% меньше средних показателей. За аналогичный период прошлого года количество обратившихся достигло 3021 человека, включая 777 детей.

Клещи чаще всего нападали на людей на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу. Наибольшее число случаев врачи зарегистрировали в Пскове (461) и Великих Луках (336).

С начала сезона лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинские учреждения исследовали 2535 клещей (64 за последнюю неделю). Специалисты сняли 1969 клещей с людей и собрали 566 в объектах окружающей среды.

Анализ выявил следующую пораженность клещей инфекциями: иксодовым клещевым боррелиозом – 28,09%, моноцитарным эрлихиозом человека – 2,23%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93%, клещевым вирусным энцефалитом – 0,10%.

Врачи диагностировали два случая клещевого вирусного энцефалита и 16 случаев клещевого иксодового боррелиоза, в том числе у трех детей. С января по июль 2026 года медики вакцинировали против клещевого вирусного энцефалита 4695 человек (включая 283 ребенка) и ревакцинировали 3285 человек (включая 257 детей).

В Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и исследованию клещей. В Пскове лаборатории проводят анализ методом ИФА на улице Гоголя, д. 21а, а методом ПЦР на четыре инфекции – на улице Гоголя, д. 17 (2 этаж). Специалисты принимают клещей и выдают результаты с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, в пятницу с 9:00 до 12:30. Звонки принимают по телефону в Пскове: 8(8812) 20-16-00.

В Великих Луках лаборатории принимают клещей для анализа методом ИФА на улице Тимирязева, д. 9, а методом ПЦР на четыре инфекции – в Санитарном переулке, д. 4. Специалисты принимают клещей и выдают результаты с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 12:30. Принимают звонки в Великих Луках по телефонам: 8-911-364-39-19 (ПЦР), 8-81153-7-19-14 (ИФА).

«Для проведения исследования живого клеща, снятого с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением выше обозначенных требований», - добавили в управлении.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте.