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Общество

Каждый третий преступник в Великих Луках в 2024 году в момент совершения правонарушения был пьян

14.02.2025 12:07|ПсковКомментариев: 0

О деятельности ОМВД России по городу Великие Луки за 12 месяцев 2024 года депутатам Великолукской городской Думы доложил врио начальника ОМВД России по городу Великие Луки Денис Овсянкин 14 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме. 

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

Денис Овсянкин сообщил, что на территории обслуживания городского отдела МВД отмечено общее снижение зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях.

«Основная часть преступлений, совершаемых на территории города Великие Луки, приходится на преступления против собственности», - отметил начальник местной полиции.

Также из позитивных факторов он отметил, что на территории города не было допущено изнасилований. «Вместе с тем допущено два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом», - сообщил докладчик.

По всем данным преступлениям виновные лица установлены и проводятся необходимые следственные действия.

Снизилось в Великих Луках количество так называемых «бытовых» преступлений. Таких в 2024 году произошло шесть. Самыми «популярными» остаются преступления, связанные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 12 месяцев 2024 года таких преступлений зарегистрировано 417.

В целом социально-криминологическая характеристика преступности в городе Великие Луки носит стабильный и контролируемый характер. Каждое седьмое преступление совершено лицами без постоянного источника дохода (в 2023 году аналогично), совершено три преступления лицами без постоянного места жительства (за 2023 год – два). Каждый третий преступник в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения (в 2023 году – каждый четвертый), при этом в состоянии наркотического опьянения преступления совершили два лица (в 2023 году – один).

«На 19,2 % снизилось число преступлений, совершенных лицами ранее их совершавшими (с 286 до 231)», - отметил также Денис Овсянкин.

Теги: #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
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