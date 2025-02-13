Общество

«Семейные ценности»: Детский театр. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 февраля.

Гости студии - актриса, певица, педагог по речи, заведующая театральным отделением Детской школы искусств Пскова Анастасия Коренцова и актриса, преподаватель театрального отделения школы искусств Елизавета Сидорова.

Ведущие Артем Татаренко и Анастасия Осипова узнали у них, что такое детский театр, чем он отличается от «взрослого», помогает ли театр решать внутренние проблемы детей, как преподавать актерское мастерство детям, не травмируя их, и каким детям подходят занятия в театральной студии.