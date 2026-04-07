Александр Сорокин: Темпы строительства Кузнецовской школы были недопустимы

Темпы строительства Кузнецовской школы в Себежском округе были совершенно недопустимы, заявил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Недавно министр встречался с главой Себежского округа для обсуждения проведения, в том числе, и экспертизы. «В течение апреля должна быть экспертиза, чтобы понимать, настолько эти работы выполнены, в каком объеме и что дальше делать. Одновременно надо искать подрядчика на оставшуюся сумму контракта, плюс судебное решение подождем. Повторяю, в суд подано на неотработанный аванс. То есть, по идее, предыдущая фирма должна нам эти деньги вернуть. Она действительно их не отработала. Но это добровольно никто не возвращает. Приходится истребовать в судебном порядке. Эту работу мы тоже ведем сейчас», - заключил Александр Сорокин.
Напомним, в деревне Кузнецовка Себежского округа возводят пристройку к зданию школы.
Пресс-портреты