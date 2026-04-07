 
Общество

Александр Сорокин: Темпы строительства Кузнецовской школы были недопустимы

0

Темпы строительства Кузнецовской школы в Себежском округе были совершенно недопустимы, заявил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Количество рабочих на объекте варьировалось от 2 до 4. Мы понимаем, что построить школу в таком варианте просто невозможно. Поэтому было принято решение расторгать контракт с данной фирмой, на данный момент контракт расторгнут. Фирма по нашей инициативе подана в реестр недобросовестных подрядчиков. Это то наказание, которое мы можем наложить, помимо претензионной работы, пени, штрафов и тому подобных материальных вещей, в суд подано на возмещение аванса. Это материальная сторона дела. Но вот в реестр недобросовестных подрядчиков мы тоже их подали. Сейчас у нас задача оценить, провести экспертизу выполненных работ. Фирма для этого уже найдена. Заключен контракт», - сказал Александр Сорокин. 

Недавно министр встречался с главой Себежского округа для обсуждения проведения, в том числе, и экспертизы. «В течение апреля должна быть экспертиза, чтобы понимать, настолько эти работы выполнены, в каком объеме и что дальше делать. Одновременно надо искать подрядчика на оставшуюся сумму контракта, плюс судебное решение подождем. Повторяю, в суд подано на неотработанный аванс. То есть, по идее, предыдущая фирма должна нам эти деньги вернуть. Она действительно их не отработала. Но это добровольно никто не возвращает. Приходится истребовать в судебном порядке. Эту работу мы тоже ведем сейчас», - заключил Александр Сорокин.

Напомним, в деревне Кузнецовка Себежского округа возводят пристройку к зданию школы. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Сорокин Александр Александрович

Министр образования Псковской области.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026