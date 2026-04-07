 
Общество

«Пилар» нарастила количество клиентов в сфере телекоммуникаций до 80

0

Коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2 «Пилар» нарастила количество клиентов в сфере телекоммуникаций до 80. Среди них – как провайдеры фиксированного интернета, так и региональные операторы мобильной связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т2. 

Фото: пресс-служба Т2

Каждый третий клиент «Пилара» в регионах – оператор. В апреле 2026 года количество подписанных контрактов с локальными интернет-компаниями увеличилось до 80.

Для региональных операторов башни «Пилара» – инструмент для повышения качества интернета в городах и в сельской местности. Использование инфраструктуры башенной компании помогает сокращать капитальные затраты на строительство собственных вышек, снижать операционные расходы и в более краткие сроки развертывать интернет на территориях, уточнили в Т2.

Среди допустимого к установке телеком-оборудования – антенно-фидерные системы, активное сетевое оборудование (базовые станции, репитеры, радиорелейные модули), инфраструктурные и вспомогательные решения, установки для конвергентных решений и другое.

«Среди клиентов «Пилара» не только крупные операторы мобильной связи, но и различного масштаба компании, предоставляющие широкополосный доступ в интернет. Наша инфраструктура достаточна для того, чтобы охватывать сразу несколько крупных рынков, заинтересованных в размещении своего оборудования. Решение использовать наши опоры позволяет компаниям концентрировать ресурсы на разработке клиентских сервисов и повышении качества связи, а не на строительстве собственных башен. Наша приоритетная задача – гарантировать бесперебойную работу, прозрачное управление активами и полное соответствие регуляторным требованиям», - рассказал генеральный директор «Пилара» Алексей Крушинин. 
Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026