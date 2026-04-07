Коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2 «Пилар» нарастила количество клиентов в сфере телекоммуникаций до 80. Среди них – как провайдеры фиксированного интернета, так и региональные операторы мобильной связи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т2.

Фото: пресс-служба Т2

В апреле 2026 года количество подписанных контрактов с локальными интернет-компаниями увеличилось до 80.

Для региональных операторов башни «Пилара» – инструмент для повышения качества интернета в городах и в сельской местности. Использование инфраструктуры башенной компании помогает сокращать капитальные затраты на строительство собственных вышек, снижать операционные расходы и в более краткие сроки развертывать интернет на территориях, уточнили в Т2.

Среди допустимого к установке телеком-оборудования – антенно-фидерные системы, активное сетевое оборудование (базовые станции, репитеры, радиорелейные модули), инфраструктурные и вспомогательные решения, установки для конвергентных решений и другое.