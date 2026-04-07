Как будет проходить отбор в передовую школу в Борисовичах, рассказал Александр Сорокин

«Стройка колоссальная, идет полным ходом», - рассказал о строительстве передовой школы в деревне Борисовичи Псковского округа министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Поначалу даже были жалобы от местных жителей на шум. На самом деле мы требуем, чтобы велась стройка практически, насколько это возможно, круглосуточно. Сегодня там организованы две смены. Но строители говорят о том, что при необходимости они готовы и третью смену организовать», - сказал Александр Сорокин.

Работают на объекте порядка 200 человек. В первую смену побольше, во вторую смену - поменьше людей. Также к работе подключена техника. «Действительно, стройка колоссальная, идет полным ходом. Высокие требования по возведению передовой школы, особые условия, все проходит под присмотром президента Российской Федерации. По проекту 12 таких школ на территории Российской Федерации должно быть создано к 2030 году. И школа в Псковской области вошла как раз в первую очередь строительства. Поэтому ответственность громадная. Не все так просто, разумеется, потому что проект огромный, проект большой. Это действительно супер-школа, называется она "Передовая школа". И поэтому инфраструктура должна соответствовать этому статусу. Очень здорово, что огромное личное внимание здесь министерства строительства Российской Федерации и, разумеется, нашего министерства просвещения Российской Федерации», - добавил министр.

По строительству проходят еженедельные совещания на федеральном уровне под личным контролем заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, он курирует эти стройки. Вопросы отрабатываются в ежедневном режиме.

Официальное открытие первой очереди строительства передовых школ запланировано в 2027 году. «А мы же понимаем, что для того, чтобы 1 сентября дети пришли в школу, сдаться она должна весной, чтобы можно было все настроить, наладить, подключить. У нас, грубо говоря, год на строительство огромного объекта», - пояснил Александр Сорокин.

Министр в очередной раз подчеркнул, что школа строится не для микрорайона, а для одаренных детей, причем по естественно-научному, медицинскому и IT направлениям.

Туда будут отбираться дети по особому конкурсу с 8-го класса, смогут учиться школьники из Северо-Западного федерального округа.

При этом есть преференции для региона, квота будет выше для субъекта, в котором эта школа расположена. Но поступать туда на конкурсной основе будут ребята со всего Северо-Запада. «Никто, наверное, не помешает детям и со всей остальной страны. Другое дело, что в каждом регионе, в каждом федеральном округе своя такая школа будет существовать», - заметил Александр Сорокин.

Основания для проведения конкурса и все конкурсные мероприятия будут разрабатываться министерством просвещения Российской Федерации, они будут едины для всех этих 12 школ. «Конкурсный отбор будет очень серьезный и по единым критериям. И ровно такой же конкурсный отбор по единым критериям будет для руководителей этой школы и для педагогического коллектива. В связи с этим мы понимаем, что педагоги также смогут приехать со всего Северо-Запада, берем шире, со всей России, чтобы работать в этой школе», - продолжил министр.

Помимо образовательных кампусов, строятся и общежития.

Еще одной особенностью этой школы будет очень тесная связь образования и науки. И следующий очень важный аспект - дальнейшее трудоустройство учеников. «Обратите внимание, мы говорим о трудоустройстве школьников. Это так называемое отсроченное трудоустройство, когда ребята, заканчивая школу, понимают, что обучение в университете - это лишь этап, через который они уже устраиваются где-то на работу», - заметил гость студии.

«И еще один важный нюанс этих школ, что создается структура, особая атмосфера. Подразумевается, что все они будут между собой взаимодействовать. Постоянно меняться учащимися, педагогами, чтобы обогащать друг друга опытом и знаниями», - заключил Александр Сорокин.

Передовая школа предполагает два профиля: инженерный и естественно-научный. Школа рассчитана на 800 мест, также будет построен кампус для проживания на 300 мест.