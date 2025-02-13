Общество

«Прессинг»: Медиалишенцы, в одном ряду с фриками, оппозиция и эмиграция. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 февраля.

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о том, как на медийное пространство Псковской области повлияла смена президента США. Релокантские медиа, не допущенные в Европе дальше прибалтийской прихожей и пытавшиеся влиять на повестку внутри региона, остаются без финансирования. Ведущие попробовали объяснить, почему для аудитории вопрос с источником финансирования медиа является ключевым и почему важно получить на него ответ до начала потребления контента.