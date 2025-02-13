Общество

Почти 14% образцов мяса в Псковской области не прошли проверку по физико-химическим показателям

В 2024 году специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области провели 25 плановых и 9 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, проверили 48 объектов, занятых в сфере оборота мяса и мясных изделий. В центре гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 842 образца мяса и мясных продуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

По санитарно-химическим показателям (на содержание пестицидов, солей тяжелых металлов), паразитологическим и радиологическим показателям все пробы мяса и мясных продуктов соответствовали требованиям нормативной документации. Во всех исследованных образцах ГМО и антибиотики не обнаружены.

По физико-химическим показателям не соответствовали требованиям 13,8% исследованных образцов, 78% неудовлетворительных проб приходились на показатели содержания консервантов в продукции.

По микробиологическим показателям не соответствовали требованиям технических регламентов 5% исследованных образцов мяса.

По результатам проведенных проверок и исследований мяса и мясной продукции в связи с выявленными нарушениями требований технических регламентов Таможенного союза, санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей виновные юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности. Сняли с реализации 3 партии мясной продукции общим весом 60,5 кг.

В Государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) управление внесло 7 уведомлений о результатах неудовлетворительных лабораторных исследований мясных продуктов.