Общество

Запрет выхода на лед отменили в Куньинском районе

Запрет выхода на лёд отменили на водоёмах Куньинского района, сообщил глава района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

«Впереди выходные, и можно в полной мере насладиться любимым хобби. Однако, выходя на лед, будьте крайне внимательными и соблюдайте меры безопасности! Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров», - сказал Олег Лебедев.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Прочность льда можно определить визуально: лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.