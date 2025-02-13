Общество

В Пскове и Великих Луках прошли очередные бесплатные приёмы в центре юридической помощи «Земляки»

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» продолжает помогать гражданам в решении правовых вопросов. Очередные приемы состоялись в Пскове и Великих Луках, где юридическую консультацию получили 12 человек. Об этом сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский/ Telegram-канал

В Пскове на прием пришла пенсионерка, на которую ресурсоснабжающая организация подала в суд из-за отсутствия пломбы на счетчике. Юристы центра анализируют ситуацию и рассматривают возможные варианты дальнейших действий. Еще одна жительница обратилась с вопросом о признании жилья аварийным. Ей разъяснили порядок постановки на очередь на социальный или коммерческий наем и направили в местную администрацию.

Еще одна пенсионерка готовит документы для возможной подачи иска о перерасчете пенсии. Специалисты центра сопровождают этот процесс. Кроме того, консультацию по вопросам трудового законодательства получил мужчина. Два посетителя пришли повторно для продолжения работы по ранее поданным обращениям.

В Великих Луках помощь юристов также понадобилась шести гражданам. Один из них обратился по вопросу начисления пенсионных баллов. Юристы помогли отправить электронный запрос в архив для подтверждения стажа. Еще один посетитель консультировался по жилищному вопросу.

Вопросы начисления платежей за ЖКУ волнуют многих – на этой неделе сразу двое граждан получили разъяснения по расчетам за коммунальные услуги. По их обращениям уже направлены официальные запросы. Еще один посетитель обратился по вопросу семейного законодательства, связанного с алиментными обязательствами. Также юридическая консультация потребовалась человеку, столкнувшемуся с мошенническим оформлением кредита. Ему подробно объяснили, куда необходимо обратиться и какие шаги предпринять в первую очередь.

Приемы граждан в юрцентре «Земляки» проходят каждую неделю: