Общество

ООО «Ресурскапитал» в Печорах выдали предостережение из-за задержки зарплат 635 работников

Прокуратура совместно с Государственной инспекцией труда в Псковской области выдала предостережение ООО «Ресурскапитал» о недопустимости нарушений трудового законодательства в части выплаты компенсации за задержку заработной платы 635 сотрудникам, сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции.

Основным видом деятельности ООО является производство керамических плит и плиток. Работники ООО пожаловались на несвоевременную выплату заработной платы.

В декабре 2024 года имелась задолженность по заработной плате перед 635 работниками в сумме 12 926 862 рубля.

На момент проведения совместной с прокуратурой проверки по обращению задолженность по заработной плате работодателем погашена, но денежная компенсация за задержку выплаты не начислялась и не выплачивалась. Работодателю выдали предостережение.