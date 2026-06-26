 
Общество

Пешеходный мост через реку Великую в Опочке перекроют для ремонта

0

Ремонт пешеходного моста через реку Великую начнут в Опочке в ближайшее время. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«В конце прошлого года наш инициативный проект "Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую от ул. Береговой до ул. Медицинской в г. Опочке" стал победителем регионального конкурсного отбора. Уже совсем скоро к реализации проекта, то есть к ремонту моста, приступит подрядчик —  ООО "Спецтехсервис"», - сообщил Юрий Ильин.

В рамках ремонта проведут замену стальных тросов и металлических ограждений, ▪️деревянных конструкций (на спуск и подъём), обработку деревянных поверхностей антисептиком, покраску металлических конструкций.

«На время проведения ремонтных работ мост будет полностью закрыт для пешеходов. О точной дате начала перекрытия и самого ремонта сообщу дополнительно. Понимаю, что это создаст временные неудобства, но безопасность превыше всего!» - предупредил Юрий Ильин.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026