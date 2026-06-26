Пешеходный мост через реку Великую в Опочке перекроют для ремонта

Ремонт пешеходного моста через реку Великую начнут в Опочке в ближайшее время. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«В конце прошлого года наш инициативный проект "Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую от ул. Береговой до ул. Медицинской в г. Опочке" стал победителем регионального конкурсного отбора. Уже совсем скоро к реализации проекта, то есть к ремонту моста, приступит подрядчик — ООО "Спецтехсервис"», - сообщил Юрий Ильин.

В рамках ремонта проведут замену стальных тросов и металлических ограждений, деревянных конструкций (на спуск и подъём), обработку деревянных поверхностей антисептиком, покраску металлических конструкций.