Пешеходный мост через реку Великую в Опочке перекроют для ремонта

Ремонт пешеходного моста через реку Великую начнут в Опочке в ближайшее время. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.
Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»
«В конце прошлого года наш инициативный проект "Ремонт пешеходного подвесного моста через реку Великую от ул. Береговой до ул. Медицинской в г. Опочке" стал победителем регионального конкурсного отбора. Уже совсем скоро к реализации проекта, то есть к ремонту моста, приступит подрядчик — ООО "Спецтехсервис"», - сообщил Юрий Ильин.
В рамках ремонта проведут замену стальных тросов и металлических ограждений, деревянных конструкций (на спуск и подъём), обработку деревянных поверхностей антисептиком, покраску металлических конструкций.
«На время проведения ремонтных работ мост будет полностью закрыт для пешеходов. О точной дате начала перекрытия и самого ремонта сообщу дополнительно. Понимаю, что это создаст временные неудобства, но безопасность превыше всего!» - предупредил Юрий Ильин.