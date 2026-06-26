Благоустройство сквера на улице Индустриальной в Пскове завершили на 70%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 26 июня проинспектировал ход работ на общественной территории у дома №2 по улице Индустриальной в Пскове. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

На объекте уже установили бортовые камни, проложили электрокабель и оптику для видеонаблюдения, смонтировали закладную для арт-объекта «Подкова», уложили бетонную плитку на площадках и асфальт на дорожках. Две сосны пересажены, ведётся подготовка почвы под газон. Центром композиции станет металлическая подкова — её выбрали как символ близости к ипподрому, который находится через дорогу.

Глава города Пскова Борис Елкин отметил, что жители сами проголосовали за этот сквер, хотя сначала опасались, что вырубят все деревья. Однако на территории убрали только кустарник, крупные деревья сохранили. Раньше здесь вообще не было дорожек, люди просто гуляли с собаками. Теперь небольшая локальная зона получит освещение и шесть камер видеонаблюдения.

Осталось установить семь светильников, восемь скамеек и урн, смонтировать систему видеонаблюдения, завершить озеленение и установить саму подкову. Общая техническая готовность — 70,1%. Работы должны завершиться к 15 июля, график соблюдается.

В рабочем выезде главы региона также принял участие депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.