Более 45 тысяч жителей Псковской области выбрали электронную трудовую книжку

С 2020 года жители Псковской области могут подать заявление о переходе на цифровую форму ведения записей о своей профессиональной деятельности, оформив электронную трудовую книжку (ЭТК). Сегодня более 45 тысяч жителей региона сделали свой выбор в пользу ЭТК. Для 18 тысяч молодых псковичей электронная трудовая была открыта при устройстве на первую работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.
Электронная трудовая книжка представляет собой данные о трудовой деятельности гражданина, которые формируются из ежемесячных отчетов работодателей и хранятся в единой базе Социального фонда России. Она содержит сведения о приеме сотрудника на работу, о переводе или увольнении. Сюда также заносятся должность, специальность, квалификация и вид деятельности. Сведения о периодах работы, занесенные работодателем в ЭТК, влияют на формирование стажа, который будет учитываться при назначении пенсии, поэтому работникам рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой и проверять корректность ведения трудовой книжки.
Электронный формат трудовой книжки позволяет дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Выписка заверяется цифровой подписью и юридически равнозначна бумажной версии документа, поэтому ее можно отправить работодателю любым удобным способом, включая электронную почту. Если данные электронной трудовой нужны на бумаге, то такой документ можно получить в клиентских службах регионального отделения и МФЦ. Специалисты заверяют сведения подписью и печатью.
Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за периоды работы у него. В зависимости от технической возможности страхователи выдают данные в электронной форме или на бумаге.
С 2021 года у псковичей, впервые устроившихся на работу, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде. Жители региона, которые пока не выбрали форму трудовой, могут сделать это в любое время. Для перехода с бумажной на электронную трудовую книжку работнику необходимо подать своему работодателю заявление о выборе способа ведения трудовой книжки. В этом случае работодатель вносит в бумажный экземпляр трудовой запись о сделанном выборе, а также направляет соответствующую информацию в отделение СФР по Псковской области для отражения на индивидуальном лицевом счете.