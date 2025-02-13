Общество

Более 45 тысяч жителей Псковской области выбрали электронную трудовую книжку

С 2020 года жители Псковской области могут подать заявление о переходе на цифровую форму ведения записей о своей профессиональной деятельности, оформив электронную трудовую книжку (ЭТК). Сегодня более 45 тысяч жителей региона сделали свой выбор в пользу ЭТК. Для 18 тысяч молодых псковичей электронная трудовая была открыта при устройстве на первую работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Электронная трудовая книжка представляет собой данные о трудовой деятельности гражданина, которые формируются из ежемесячных отчетов работодателей и хранятся в единой базе Социального фонда России. Она содержит сведения о приеме сотрудника на работу, о переводе или увольнении. Сюда также заносятся должность, специальность, квалификация и вид деятельности. Сведения о периодах работы, занесенные работодателем в ЭТК, влияют на формирование стажа, который будет учитываться при назначении пенсии, поэтому работникам рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой и проверять корректность ведения трудовой книжки.

«С помощью электронной трудовой каждый работник получает удобный и быстрый доступ к информации о своей трудовой деятельности через личный кабинет на портале госуслуг. Эти сведения можно распечатать, отправить по электронной почте или сохранить. Кроме того, важно, что электронная трудовая книжка позволяет минимизировать занесение ошибочных или неточных сведений о трудовой деятельности и гарантирует высокий уровень безопасности и сохранности данных», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Электронный формат трудовой книжки позволяет дистанционно направлять сведения при трудоустройстве. Выписка заверяется цифровой подписью и юридически равнозначна бумажной версии документа, поэтому ее можно отправить работодателю любым удобным способом, включая электронную почту. Если данные электронной трудовой нужны на бумаге, то такой документ можно получить в клиентских службах регионального отделения и МФЦ. Специалисты заверяют сведения подписью и печатью.

Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за периоды работы у него. В зависимости от технической возможности страхователи выдают данные в электронной форме или на бумаге.

С 2021 года у псковичей, впервые устроившихся на работу, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде. Жители региона, которые пока не выбрали форму трудовой, могут сделать это в любое время. Для перехода с бумажной на электронную трудовую книжку работнику необходимо подать своему работодателю заявление о выборе способа ведения трудовой книжки. В этом случае работодатель вносит в бумажный экземпляр трудовой запись о сделанном выборе, а также направляет соответствующую информацию в отделение СФР по Псковской области для отражения на индивидуальном лицевом счете.